Persconferentie 25 januari: alle versoepelingen op een rij

We hebben alle versoepelingen voor je op een rij gezet.

Horeca en cultuursector

Ondanks de hoge besmettingscijfers, pakt de omikron-variant milder uit dan verwacht. Mark Rutte noemt het een spannend besluit maar kiest er toch voor om het land verder van het slot te halen, verder dan het OMT een paar dagen geleden adviseerde. Zo mogen horeca en de cultuursector hun deuren openhouden tot 22:00 uur. Dit betekent dat we naast uiteten ook weer naar het theater, de bioscoop of een museum kunnen. Een coronatoegangsbewijs en mondkapje blijft verplicht.

Evenementen

De evenementensector kan ook langzaam weer de draad oppakken. Hier zijn echter wel een aantal maatregelen van kracht: bij binnenevenementen moeten bezoekers een coronatoegangspas laten zien, er worden vaste zitplaatsen aangewezen en er is een maximum van 1250 bezoekers. Bij buitenevenementen, denk ook aan doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en beurzen, gaat het om éénderde van de capaciteit én toegang met de coronapas.

Quarantaineregels

Ook de quarantaineregels worden versoepeld. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Alleen als ze zelf positief testen of ook klachten krijgen, moeten kinderen thuisblijven. Oudere kinderen tot en met 18 jaar mogen gewoon naar school en sport als ze in contact geweest zijn met een besmet persoon, mits ze elke dag een zelftest doen. Ook voor hen geldt dat ze bij klachten thuis moeten blijven

Boosterprik

Ook rondom het coronatoegangsbewijs veranderen wat dingen. De geldigheid van het vaccinatiebewijs na de eerste prik(-ken) wordt verkort tot negen maanden, en die van een coronaherstelbewijs tot zes maanden. Na een boosterprik blijft de geldigheid voorlopig onbeperkt. Dit gaat per 1 februari in.

Basisregels

Natuurlijk blijven de basisregels gelden: houd afstand, was je handen, blijf ventileren en laat jezelf testen bij klachten.