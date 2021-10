Pijnlijk tandvlees? Dít kun je dan het beste wel én niet eten

Oorzaken pijnlijk tandvlees

Voordat we je gaan vertellen wat je beter wel en niet kunt eten, is het ook verstandig om naar de oorzaak te kijken. Als je last hebt van pijnlijk tandvlees, dan kan dat aan verschillende dingen liggen. Als je bijvoorbeeld net een tandartsbezoek hebt gehad met een intensieve behandeling, is het logisch dat je tandvlees daarna gevoelig is. Ook kan het zijn dat je last hebt van ontstoken tandvlees (gingivitis). Dit wordt veroorzaakt door bacteriën in tandplak en zorgt voor gezwollen tandvlees dat snel gaat bloeden. Ook kun je last hebben van aften op je tandvlees, wat erg pijnlijk kan zijn. Gelukkig zijn dit in de meeste gevallen tijdelijke problemen die ook weer snel verdwijnen.

Wat kun je het beste eten?

Wanneer je last hebt van ontstoken tandvlees of recentelijk naar de tandarts bent geweest voor een ingreep, dan kun je volgens Chern het beste voedsel kiezen met een zachte textuur. Denk bijvoorbeeld aan rijst, aardappelpuree, soep, vis, avocado, bonen, kikkererwten, tofu, pasta, havermout, eieren, kaas en gekookte groenten. Ook kan het helpen om ijs te eten direct na je tandartsafspraak zodat je je tandvlees een beetje kunt koelen.

Mocht je nu last hebben van pijnlijk tandvlees door aften of pittig voedsel, dan is het volgens Chern verstandig om je voedsel en drinken zo ‘flauw’ mogelijk te houden. Dit maakt het natuurlijk ook meteen een stuk minder lekker, maar je tandvlees zal je dankbaar zijn. Ook kun je hete drankjes zoals thee, of ijskoude dingen zoals ijs even beter laten staan.

Wat kun je beter niet eten?

Mocht je erg veel pijn hebben, dan helpt het volgens Chern altijd om je mond even te spoelen met warm, zout water. Dingen die je beter niet kunt eten, zijn voedingsmiddelen die tussen je tanden kunnen gaan zitten, zoals bijvoorbeeld zaadjes of pitten. Ook kun je pittig voedsel en extreem warm of extreem koud voedsel beter laten staan. Net als citroensap, tomatensaus of koffie. Mocht je nu echt je koffie niet willen missen, dan helpt het al als je een scheutje melk toevoegt. Ook alcohol kun je beter laten staan als je tandvlees geïrriteerd is.

Bron: Well and Good