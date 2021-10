Plannen buiten de deur? Let op: hier barst het vanmiddag én vanavond helemaal los

Deze waarschuwing geldt voor mensen die in Noord- en Zuid-Holland wonen, het Waddengebied en het IJsselmeer.

Gevaarlijke situaties

Volgens Martijn Dorrestein van Buienradar gaat het vanmiddag flink waaien aan de kust. “Het gaat om windkracht 6 à 7 langs de kust.” Voor mensen die in de auto of op de fiets stappen kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Het verkeer moet rekening houden met wind en er kunnen takken afbreken van bomen die nog in blad staan.

Windstoten én onweersbuien

“Met name bij buien kunnen er windstoten van 80 km per uur voorkomen”, zo vertelt Dorrestein. En helaas blijft het hier niet bij, want de windstoten kunnen ook nog eens gepaard gaan met onweersbuien. “Tegen de avond neemt de wind tijdelijk af in kracht, maar vanaf de tweede helft van de nacht trekt de wind weer aan naar een windkracht 7 à 8 met windstoten tot zo’n 90 km per uur langs de kust,” aldus Dorrestein.

Flink doorwaaien

Ook landinwaarts is het overigens geen weer voor een wandeling. Want hoewel het zo’n 17 graden kan worden, kan het ook hier flink doorwaaien met windstoten tot 75 km per uur. Vandaag neemt in de avond de wind uiteindelijk weer af en vervalt de code geel uiteindelijk.

Bron: RTL Nieuws