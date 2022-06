Politie bevestigt dat lichaam in Geleen van Gino is

De familie van Gino belandde in een nachtmerrie nadat de 9-jarige jongen woensdagavond verdween uit Kerkrade.

Lichaam van Gino mogelijk gevonden

Nadat de politie op zaterdagochtend een verdachte aanhield tijdens het onderzoek naar de vermiste Gino, werd er diezelfde ochtend bij een woning in Geleen een lichaam aangetroffen. De politie liet meteen weten er ‘er ernstig rekening mee te houden’ dat het lichaam van Gino was.

Na nader onderzoek bleek inderdaad dat het lichaam van Gino was. Dat heeft de politie zaterdagmiddag bekend gemaakt tijdens een persconferentie. Ook Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade, was ook aanwezig. “Gino komt niet meer thuis, hij zal nooit meer voetballen en zal nooit meer de liefde van zijn familie voelen. Een harde klap”, zei zij.

Groot verdriet

De jongen, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn zus Kelly (32) logeerde omdat zijn moeder ziek is. Volgens Naomi, een andere zus, ging hij woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn, maar een uur later ontbrak ieder spoor van het jongetje. De familie heeft tot diep in de nacht naar de jongen gezocht.

“Ik en mijn zus hebben vannacht tot vijf uur gezocht”, vertelde Naomi eerder deze week in tranen. “Overal geroepen en alles. Maar gewoon geen enkel spoor. Niks. Nergens.”

Bron: Politie