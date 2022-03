De politie in Leeuwarden schrijft op Twitter dat ze woensdag een vrouw te hulp schoten die huilend op straat zat. Gelukkig bleek er niks ernstigs aan de hand te zijn. Althans, het is maar hoe je het bekijkt: de vrouw bleek namelijk overstuur te zijn door een spin in haar huis.

Houd de spin!

“Op 30/3 rond 15.20 uur zagen collega’s een huilende vrouw op de Tjerk Hiddesdwarsstraat zitten. Bleek dat er in de gootsteen in haar woning een spin zat waar ze panisch voor was”, laat de politie weten. De agenten waren niet te beroerd om een handje te helpen, tot grote opluchting van de vrouw. “Collega’s vingen de spin en hebben deze naar buiten gebracht”, zo sluit de politie het bericht af.

#Leeuwarden Op 30/3 rond 15.20 uur zagen collega's een huilende vrouw op de Tjerk Hiddesdwarsstraat zitten. Bleek dat er in de gootsteen in haar woning een spin zat waar ze panisch voor was. Collega's vingen de spin en hebben deze naar buiten gebracht. 🕷️ #PolLWD #dienstbaar pic.twitter.com/KYSocCBT5H — Politie Basisteam Leeuwarden (@POL_Leeuwarden) 31 maart 2022

1 april? Niet voor arachnofoben

De vrouw durfde vervolgens weer naar binnen te gaan. Het is de politie niet duidelijk om welke spinnensoort het ging. “Maar het was geen giftige in ieder geval”, zo laat de politie desgevraagd weten. De reactie van de vrouw zal sommige mensen misschien een beetje overdreven in de oren klinken. En eerlijk is eerlijk: het lijkt op een 1 aprilgrap. Maar er bestaat natuurlijk wel zoiets als arachnofobie, een enorme angst voor spinnen. En voor arachnofoben hebben we slecht nieuws, want we hebben in Nederland meer en grotere spinnen dan ooit. Zo gek klinkt dit politieberichtje ineens niet meer... Houd de spin!

Ben jij ook bang voor spinnen? Dankzij deze tip kun je ze buiten de deur houden:

Bron: AD