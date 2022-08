Politie waarschuwt: pas op met het delen van vakantiekiekjes van je (klein)kinderen

“Bij onderzoeken naar pedoseksuelen zien we veel materiaal voorbij komen dat ouders of grootouders zelf online hebben gezet”, zo vertelt rechercheur Annemiek van Noord van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) in Noord-Holland aan RTL Nieuws.

Alledaagse foto’s

“Vaak gaat het om alledaagse vakantiefoto’s waarop een kind niet volledig gekleed is”, zo vertelt van Noord. “Ze hebben bijvoorbeeld alleen een zwembroekje aan, of je ziet hun blote billetjes. Het is dus niet zo dat foto’s met alleen geslachtsdelen erop interessant zijn voor deze verdachten.”

“Iets wat je als ouders nooit hebt gewild”

Volgens de rechercheur is het dan ook belangrijk om niet zomaar dingen van je (klein)kinderen online te gooien, zélfs als je denkt dat het onschuldig is. “Foto’s van een kind dat in een zwembroekje speelt, zijn heel normaal. Maar pedoseksuelen wisselen dat soort foto’s onderling uit en delen hun seksuele fantasieën erbij. En dat is iets wat je als ouder natuurlijk nooit hebt gewild toen je een leuk vakantiekiekje deelde.”

Bron: RTL Nieuws