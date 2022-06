Politie waarschuwt voor zogenaamde controle op rookmelders: ‘Doe niet open’

De politie waarschuwt dat je voor zulke controles nooit de deur open moet doen.

Controle op rookmelders

Als je de politie mag geloven is een ‘controle’ op rookmelders in huis de nieuwste trend onder de babbeltrucs. ‘Staat er iemand van de politie of gemeente voor de deur om je rookmelders te controleren? Let op: dit is een babbeltruc. Doe de deur niet open en bel 112’, waarschuwen ze op Twitter.

Staat er iemand van de #politie of #gemeente voor de deur om je rookmelders te controleren? Let op: dit is een babbeltruc. Doe de deur niet open en bel 112. https://t.co/6DjHJKm36D — Politie Nederland (@Politie) 27 juni 2022

Een babbeltruc is een smoesje waarmee oplichters proberen om mensen te beroven. Door zich als politieagent of medewerker van de gemeente voor te doen lijken ze betrouwbaar, maar dat zijn ze niet. Het doel van een babbeltruc is om geld of waardevolle bezittingen te stelen zodra ze binnen zijn. In sommige gevallen gaat dit zelfs gepaard met bedreiging en/of geweld. Oppassen geblazen, dus.

Waarom is een rookmelder verplicht per 1 juli?

De wet die op 1 juli ingaat is duidelijk: per verdieping hoort één rookmelder te hangen en dat is belangrijk volgens Moniek, die al sinds 1996 bij de brandweer werkt. “Rookmelders redden levens! Dat is onze kreet. Als je ligt te slapen, slaapt je neus ook, maar je oren niet. Als er naast je bed brand uitbreekt, dan ruik je dat dus niet. Maar zodra een rookmelder ook maar iets opmerkt, gaat-ie direct piepen waardoor je op tijd wordt gewaarschuwd en nog twee à drie minuten de tijd hebt om je huis te verlaten.”

Verschillen in rookmelders

De keuze is reuze in de wereld van rookmelders. Het goede nieuws is dat je in Nederland geen ‘slechte’ kunt kopen. Alle rookmelders die tegenwoordig in ons land worden verkocht – en andere producten trouwens ook – hebben een CE-markering (van het Conformité Européenne) en dan zit je goed. Een supergoedkope rookmelder of een dure, ze werken allemaal.

“Wat wij adviseren is een rookmelder met een accu die tien jaar meegaat”, aldus Moniek. “Vroeger moest je zo’n ‘negen volt’-batterijtje ieder jaar vervangen en deze rookmelders gaan gewoon tien jaar mee. We zien vaak dat een rookmelder ’s nachts piept en mensen de batterijen eruit halen en drie maanden later hebben ze er nog geen nieuwe batterijen in gedaan. Met de rookmelders met een accu heb je er eigenlijk tien jaar geen omkijken naar.”

Op de juiste plek

Rookmelders horen plat tegen het plafond en zo’n veertig centimeter uit een hoek te hangen. Wegmoffelen in een hoekje of aan de muur hangen, moet je absoluut niet doen. Rook gaat namelijk eerst omhoog. Wanneer een rookmelder tegen de muur hangt duurt het dus een tijdje voordat de rook daar is beland en je rookmelder activeert. Het kan dan al te laat zijn. Ook is het handig om de rookmelders in de vluchtwegen op te hangen, zo weet je welke vluchtwegen veilig zijn en welke niet. Een extra tip van Moniek: “Hang een extra rookmelder in de kinderkamer op.”

Lees hier welke locaties ongeschikt zijn om een rookmelder op te hangen.

Het overkomt de beste thuisbakker weleens: je laat iets aanbranden. Kan gebeuren, maar hoe krijg je die lucht zo snel mogelijk uit je huis? Een handige truc:

Bron: Politie