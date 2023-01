Pollenalarm: nú al zware hooikoorts in aantocht

De komende dagen al zullen er vooral in het oosten en het zuiden van het land veel pollen in de lucht zweven.

Hooikoorts op komst

Normaal gaat het hooikoortsseizoen pas rond februari van start, maar omdat de temperaturen de laatste tijd al zo hoog zijn, begint dat seizoen eerder. Al sinds oktober is het bij vlagen extreem warm voor de tijd van het jaar. Alleen in december hebben we een korte tijd kou gehad, maar sindsdien kampen we weer met lenteachtige temperaturen.

Hazelaars, elzen en katjes

Bioloog Arnold van Vliet vertelt aan Hart van Nederland: “De twee weken vorst midden december hebben voor een soort reset gezorgd. In die twee weken zijn veel kruidachtige planten bevroren, zoals normaal is voor de winter, en is de ontwikkeling van hazelaars en elzen wat vertraagd. De mannelijke katjes (langwerpige gele stengels) die zich al voor de vorst aan het strekken waren, ontwikkelen zich nu, met de huidige extreem hoge temperaturen, in rap tempo verder.” Met de aanhoudende hoge temperaturen, is de kans groot dat we een van de vroegste hazelaarsjaren ooit krijgen. “Mensen met hooikoorts dienen hierop bedacht te zijn”, zo waarschuwt de bioloog.

Onderzoek

Dat is vervelend voor jou, maar je kan wel tot hulp zijn. Spot je de hazelaar bij jou in de buurt? Meld dat dan via De natuurkalender. Zij doen onderzoek naar de effecten van weer en klimaatverandering op de natuur. Door deze informatie in kaart te brengen, kunnen ze mensen eerder waarschuwen als er een hooikoortspiek aankomt.

Of is het toch corona?

Heb je ineens last van niezen en een snotneus? Dan kan je hooikoorts hebben, maar het kan ook corona zijn. Hoe herken je het verschil tussen die twee? Wij leggen het je uit.

Wij hebben een aantal handige tips die je hooikoortsklachten direct verminderen:

Bron: Hart van Nederland