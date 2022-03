Prachtig eerbetoon aan Piet Paulusma in ‘Tijd voor Max’ ontroert kijkers: “Een brok in mijn keel”

Aan het begin van de uitzending zien we presentator Sybrand Niessen, die aankondigt dat het geen uitzending is als alle anderen: “Vandaag staan we stil bij het overlijden van Piet, in een prachtig eerbetoon.” Het eerbetoon werd al gemaakt voordat Piet afgelopen weekend overleed. In november 2021 sprak Omroep Max met de familie van Piet en met enkele collega's aan wie hij had toevertrouwd dat hij ziek was.

In de eerste minuten die volgen flitsen er foto's voorbij van Piet, door de jaren heen. Dan volgen er fragmenten: memorabele weerberichten die hij deed, zijn altijd vrolijke lach en natuurlijk ontelbare keren zijn “Oant moarn”. In het eerbetoon komen verschillende collega's van Piet aan het woord en vertelt ook zijn familie over hun verlies.

Zijn dochter Geartsje Paulusma vertelt over de hoe dol Piet altijd was op kerst. “Twee maanden voor het kerst was ging de cd met daarop ‘Driving home for Christmas’ al in de radio. Ik denk dat ik daarom zo'n afkeer heb tegen vroeg kerst vieren", lacht ze. “Ik denk dat hij van kerst hield omdat dan de hele familie in huis was, er kinderen rondrenden, de kerstboom die er stond. Fanatiek werd hij als de sjoelbak erbij kwam, zo fanatiek zelfs dat die stenen niet in de vakjes gingen maar erover.”

“Hij was een echte verbinder. Hij kon een dramaqueen zijn, maar probeerde haast iedere situatie lichter te maken. Hij vierde echt het leven, het was zo mooi om hem daarvan te zien genieten", vertelt ze verder. Martsje Paulusma, de tweede dochter van Piet, vult haar aan: “Ik kan me niet voorstellen hoe het gaat zijn als hij er straks niet meer is. Bijvoorbeeld altijd als ik iets geks zie in de lucht, of bijvoorbeeld een kring om de maan, dan maakt het niet uit hoe laat maar dan bel ik mijn vader. Om te vragen: ‘Heb je het al gezien?’ en dat was dan eigenlijk altijd zo. Wie moet ik straks nou bellen met zoiets?”

Piet had een tweelingbroer, Lume. Ook hij vertelt openhartig over zijn broer: “Mijn broer was een hele lieve man. Veel te goed voor deze wereld, vind ik. Dat was vroeger al zo. Ik was het boefje, kreeg altijd straf van de meester. Hij nooit. Dat is altijd zo gebleven. Hij heeft altijd klaargestaan voor iedereen.”

In de laatste minuten van het eerbetoon vertelt Jan Slagter, directeur van Omroep Max, de laatste woorden die Piet zaterdag aan hem vertelde om door te geven aan het publiek. “Hij zei: ‘Jan, zeg tegen de Nederlanders dat ik blij ben dat ze altijd gekeken hebben. Ik wil ze daar echt voor bedanken. Oh, en over 4 jaar komt er een Elfstedentocht. Oant moarn!’.”

Het eerbetoon aan Piet Paulusma kun je hier terugkijken. Degenen die hem al gezien hebben zijn ontroert door de woorden van de familie en over alles wat over Piet vertelt wordt, ook door collega's:

