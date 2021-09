Prachtig nieuws voor ‘Kopen zonder kijken’-stel Daan en Caglayan

Op de officiële Instagrampagina van het programma staat een schattig kiekje van het gezin. “Om de dag even met goed nieuws te beginnen: Daan en Caglayan zijn vorige week ouders geworden van een gezond zoontje: Loran. Dit verhaal wordt steeds mooier, hè?”, zo staat er bij de foto. Eronder komt de ene na de andere lieve reactie voorbij. “Daar worden we blij van, van harte gefeliciteerd”, zo schrijft iemand. En “Wat een mooi positief en vrolijk gezin”, zo vindt een ander.

Dankbaar koppel

In de aflevering van Kopen zonder kijken was deze week te zien dat Daan en Caglayan flink wat tegenslagen kregen. Door een klein budget en hypotheekproblemen was het vinden van een nieuwe woning niet eenvoudig. Er bleef uiteindelijk maar heel weinig geld over voor de verbouwing, maar desondanks bleven de twee hartstikke positief en dankbaar.

