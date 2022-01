Prachtig: zó ziet het monogram van prinses Amalia eruit

Een monogram is een symbool dat is opgebouwd uit twee of meer letters, soms met nóg een symbool erbij. Het wordt in koninklijke kringen bijvoorbeeld gebruikt als briefhoofd maar staat ook vaak op officieel servies of glaswerk dat voor de persoon in kwestie is gemaakt. Ook zie je monogrammen vaak terugkomen op chiffres, wat een ambtsteken is van een hofdame.

“Sla me als ik ooit zo word”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben ook hun eigen monogram en zelfs ook nog een gezamenlijk monogram. Toch stond Amalia er niet zo om te springen, zo bleek uit haar interview met Claudia. “Ik hou er niet van als mensen te koop lopen met hun namen en titels. Ja, wij hebben hier ook monogrammen, maar het staat niet op de achterkant van mijn telefoon. Ik heb tegen vriendinnen gezegd: ‘Sla me als ik ooit zo word’.”

Monogram Amalia

Desondanks heeft Amalia nu dus een heel mooi monogram gekregen. Amalia heet voluit: ‘Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria. In haar monogram is een duidelijk A te zien, de eerste letter van Amalia en twee C’s, die waarschijnlijk staan voor Catharina en Carmen.

Wist je trouwens dat Amalia niet de enige prinses is die Amalia heet? In deze video hoor je daar meer over.

