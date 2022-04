Voor het representatiediner werden uit heel Zweden mensen uitgenodigd die lokaal, regionaal en nationaal een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Dat zijn bijvoorbeeld parlementsleden, overheden, autoriteiten, wetenschappers, topsporters, en andere mensen die hun steentje bijdroegen.

Stockholms slot

De gasten werden ontvangen in de Witte Zee, één van de ruimtes in het koninklijk paleis van Zweden, ook wel het Stockholms slot genoemd. Het diner werd vervolgens gegeten in de prestigieuze galerij van Karel XI, één van de voormalige koningen van Zweden.

Het representatiediner is één van de evenementen waar altijd reikhalzend naar wordt uitgekeken door liefhebbers van de royal mode. De meest prachtige jurken passeren de revue en er is altijd in het bijzonder aandacht voor de tiara's die de royals dragen. Wij hebben de outfits van koningin Silvia, kroonprinses Victoria en haar zusje prinses Sofia op een rij gezet:

Koningin Silvia

Koningin Silvia en koning Carl XVI Gustaf van Zweden. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Voluit heet de koningin van Zweden Silvia Renate Sommerlath. Met haar 78 jaar is ze al aardig op leeftijd, maar dat mag de pret niet drukken. In een prachtige, koningsblauwe jurk met split verschijnt ze op het diner. De juwelen die ze draagt behoren tot de saffieren Leuchtenberg-parure, oftewel juwelenfamilie, gemaakt door de Franse juwelier Nitot in de 19e eeuw. De familie bestaat uit een tiara, een paar oorbellen, een collier, een broche en haarpinnen. Silvia lijkt alles te dragen, behalve de haarpinnen.

De juwelen zijn al jaren eigendom van de familie en in principe worden ze alleen gedragen door Zweedse koninginnen, hoewel de prinsessen er ook gebruik van mogen maken.

Kroonprinses Victoria

Kroonprinses Victoria van Zweden en prins Daniël. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Net als haar moeder verschijnt kroonprinses Victoria in een effen, gekleurde jurk: een robijnrood off-shoulder model met een sleep en zijwaartse split. Ook bij Victoria springen de juwelen in het oog: ze draagt een statement-ketting die vroeger onderdeel was van een stomacher, een onderdeel van een jurk dat vroeger de v-halsuitsnede van een jurk bedekte. De stomacher was van koningin Josefina, één van Victoria's verre voorouders.

Verwerkt tot ketting

Zulke stomachers worden tegenwoordig niet meer gedragen, dus liet het Zweedse koningshuis al eerder de diamanten ketting die verweven was in de stomacher van Josefina omvormen tot een daadwerkelijk draagbare ketting. In het proces zijn de parels die er van oudsher inzaten vervangen voor diamanten.

De ketting wordt vaak gepaard met de tiara die Victoria op het diner ook droeg. Het is een tiara die oorspronkelijk van prinses Margaret was en hij werd gemaakt door juwelier Boucheron rond 1905. De tiara kan met enige aanpassingen trouwens ook gedragen worden als ketting!

Prinses Sofia

Prinses Sofia en prins Carl Philip Beeld BrunoPress/Abaca Press

Prinses Sofia sluit de rij af in een chique, wijd-uitlopende, smaragdgroene jurk met hoge boord. De mouwen hebben een driekwart lengte, wat de jurk een typisch Zweedse uitstraling geeft. Ook bij Sofia kunnen juwelenliefhebbers hun hart ophalen: ze draagt de tiara die ze ook droeg op haar bruiloft. Sofia's man kreeg hem destijds cadeau van het koningspaar.

Parels

Bijzonder aan de tiara is dat Sofia soms de smaragden laat vervangen voor parels! Omdat smaragden natuurlijk een uitgesproken kleur hebben, maakt de mogelijkheid om ze te vervangen voor parels de tiara een stukje draagbaarder.

Bron: All things royal, Brunopress, The Court Jeweller, Royal Magazine.