Precies 75 jaar geleden: beschuit met muisjes op Paleis Soestdijk

Feest op een besneeuwd Paleis Soestdijk. Het is 18 februari 1947, exact 75 jaar geleden, als het gezin van koningin Juliana en prins Bernhard wordt vervolmaakt. Majesteit bevalt die dag van haar vierde dochter: prinses Marijke. Omringd door drie andere nieuwsgierige meiden (op dat moment 9, 7 en 4) die vechten om een plekje aan het wiegje.

Racen met de kinderwagen

Zo zou het heel 1947 doorgaan, laten foto’s uit de archieven van het koninklijk huis zien. Eerst was het dringen om beschuit met roze-witte muisjes en een énorme krentenwegge, speciaal naar Baarn geglibberd om de geboorte van het nieuwe prinsesje te vieren. De aangifte van hun nieuwe zusje liet Beatrix, Irene en Margriet logischerwijs een stuk kouder dan al die zoetigheden, maar door de tuin racen met Marijke in de kinderwagen, dat werd in de zomer die komen ging wél een favoriete bezigheid.

De prinsessen Beatrix, Irene en Margriet wandelend met de kinderwagen met prinses Marijke in de tuinen van Paleis Soestdijk. Nederland, Baarn, 1947 Beeld Brunopress

Vooral prinses Beatrix ontfermde zich al snel over haar jongste zusje, geboren met een oogafwijking die haar aan één oog blind en aan haar andere oog slechtziend maakte. Dat zorgde voor spanningen in het huwelijk van hun ouders (Greet Hofmans kwam ooit in beeld omdat zij dacht Marijke te kunnen genezen), waardoor met name de oudste en de jongste zus naar elkaar toe trokken.

Beatrix steunde haar altijd

Het zou als een rode draad door hun levens heen blijven lopen, al waren de twee prinsessen nog zo ontzettend verschillend. Beatrix steunde haar kleine, eigenzinnige zusje. Toen die haar naam wilde veranderen in haar tweede naam Christina ‘omdat ze Marijke te gewoontjes vond’. Toen ze door haar huwelijk met Jorge Guillermo besloot afscheid te nemen van haar koninklijke titel en naar New York verhuisde. Maar ook toen dat huwelijk in 1994 stukliep was Beatrix er voor haar zusje. In die tijd woonde Christina zelfs een tijdje vlakbij haar zus in een appartement boven de Koninklijke Stallen in Den Haag, om weer tot zichzelf te komen voor ze opnieuw naar New York vertrok. Ook aan het einde van haar leven woonde Christina daar.

Het prinselijk gezin op Paleis Soestdijk. V.l.n.r.: prinses Beatrix, prins Bernhard, prinses Juliana, baby prinses Marijke, prinses Margriet en prinses Irene. Nederland, Paleis Soestdijk, Baarn, zomer 1947 Beeld Brunopress

Ineens met z’n drieën over

Zoals dat gaat met vier meiden onder één dak, zeker vier hele verschillende, waren de onderlinge banden niet altijd even stabiel. Beatrix zou door haar zussen als bazig gezien worden. Irene als zweverig. Christina als volks. Zo rommelden de zussen door de jaren heen wat met elkaar af. Toch vonden ze elkaar richting het einde van Christina’s leven weer terug, zo deelde prinses Irene na Christina’s dood in 2019 aan de gevolgen van botkanker met het AD.

“Ineens ben je met z’n drieën over. Het is heel wonderlijk dat je geen ouders meer hebt bij wie je troost kan proberen te halen. Je bent ineens heel erg zusjes. Heel erg mooi, maar ook confronterend. Er zijn nog maar twee mensen om mij heen die de geboorte van dat andere zusje hebben meegemaakt en alle andere dingen die in onze jeugd zijn gebeurd. Er is verder niemand die dat kent, die echt weet hoe het was.”