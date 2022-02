Dat laat hij weten in een groot interview in het AD maandagmorgen.

Oproep

Nu de maatregelen versoepelen en we weer in groteren getale mogen samenkomen, is het belangrijk om elkaar ook daadwerkelijk weer op te zoeken. Dat meldt premier Rutte aan het AD. Hij vertelt: “Mijn oproep is nu, naar mezelf en naar alle mensen: laten we elkaar weer opzoeken. Luisteren naar elkaar. Naast elkaar gaan staan.”

Polarisatie

Zijn oproep komt als reactie op de polarisatie die gaande is in de maatschappij door de vele discussies omtrent corona. Praten is volgens hem, ondanks verschillende visies over vaccineren waarbij mensen lijnrecht tegenover elkaar staan, heel belangrijk. “Alsof het niet meer mogelijk is te praten over een QR-code, een booster of een vaccin, zonder dat het leidt tot heftige conflicten”, begint hij.

Zelfspot

“Nederland heeft altijd stevig gediscussieerd. We kennen geen hiërarchie. We zijn direct. Maar de ondertoon was er altijd één met zelfspot, goed naar de ander luisteren”, gaat premier Rutte verder. Het belang van praten én elkaar weer opzoeken is volgens hem dan ook groot.

Elkaar terugvinden

Terugkijkend op de start van de pandemie laat de premier weten dat hij hoopt dat de samenleving mettertijd weer terug naar normaal kan gaan. “Als een monster zich aandient, moet je het in de ogen kijken. Dat monster is de pandemie. En die was alleen te bestrijden met heftige maatregelen. En nu zeg ik, ook tegen mezelf hè, en tegen mijn zeventien miljoen medelanders: er is veel gebeurd, maar we moeten elkaar weer een beetje terug gaan vinden.”

Bron: AD