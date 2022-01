Dyantha en haar partner Mick de Vlieger hebben een zoontje, Davis. Nadat ze zwanger raakte van hun tweede kindje, kreeg Dyantha een miskraam.

Minder glamoureus

Destijds was ze daar heel open over in de media en op haar eigen sociale kanalen. “Het was natuurlijk heel vervelend, maar het is ook iets dat zoveel mensen meemaken. Ik heb een supermooi leven, ik werk bij de televisie, we hebben het goed voor elkaar. Maar soms voelt het een beetje oppervlakkig om het alleen maar daarover te hebben. Want in ieder leven gebeuren er dingen die minder glamorous zijn.”

Taboe doorbreken

Dyantha voelde de behoefte om het onderwerp bespreekbaar te maken. “In het begin van de zwangerschap zeggen mensen ook heel vaak ‘hou het nog maar voor jezelf’, maar waarom zou je dat doen? Waarom mag je niet tegen bijvoorbeeld een collega zeggen: ‘Ik was zwanger, maar het is misgegaan’? Waarom mogen we daar niet over praten?”

Voorzichtiger

Ze vertelt dat zij en Mick heel open kunnen zijn over zulke zaken. “Al bij zes weken zouden we deze zwangerschap wereldkundig kunnen maken”, zegt ze. Toch deed het stel dat niet. Met name Mick wilde het deze zwangerschap iets rustiger aan doen. “Hij zei: ‘Laten we toch nog even wachten tot de 16 weken. Nog even niet al beginnen met namen verzinnen, even rustig aan blij zijn’.”

Verassing

Inmiddels loopt de zwangerschap al op zijn einde: over een paar weken is Dyantha uitgerekend. Aan het einde van het fragment over de miskraam en de gevolgen, heeft zij nog een verrassing voor de kijkers. Ewout Genemans vraagt Dyantha wat de naam wordt. Tot zijn verbazing antwoord zij daar direct op: “Lewis. Onze zoon gaat Lewis heten.” Wat een mooie naam!

Bron: Rooijakkers over de vloer