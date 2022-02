Dyantha deelt verschillende kiekjes van de kleine spruit, waaronder een aantal met haar man en oudere zoontje. “Welcome Lewis Fernando de Vlieger”, zo schrijft ze bij de foto’s.

Expeditie Robinson

Dyantha presenteert al een tijdje Shownieuws maar werd pas echt bekend toen ze meedeed aan het vorige seizoen van Expeditie Robinson. Ze maakte in september bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje. Dyantha en Mick hebben al een zoontje genaamd Davis, die in 2017 werd geboren.

Bron: Instagram