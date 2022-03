Presidentsvrouw Olena Zelenska deelt prachtig eerbetoon aan Oekraïense vrouwen

Olena Zelenska (44) schrijft de tekst bij een ingrijpende fotoreeks, die begint met een foto van een Oekraïense soldaat. In het Nederlands vertaald staat er: “Vóór de oorlog (hoe eng en nog steeds ongebruikelijk is het om dit te zeggen), schreef ik ooit dat er 2 miljoen vrouwen méér in Oekraïne zijn dan mannen. De statistieken zijn gewoon zo. Maar nu krijgt het een hele nieuwe betekenis. Omdat het betekent dat onze huidige weerstand ook een bijzonder vrouwelijk gezicht heeft.”

Vertaling loopt door onder de Instagrampost.

Bewondering voor jullie

Ze gaat verder: “Mijn bewondering en buiging voor jullie, ongelooflijke landgenoten! Aan degenen die vechten in de gelederen van de strijdkrachten, en degenen die dienst hebben genomen in de verdediging. Degenen die genezen, redden, voeden. Aan de vrijwilligers die er alles voor over hebben. En degenen die juist hun gebruikelijke werk blijven doen: in apotheken, winkels, op het transport, in de nutsvoorzieningen, zodat het leven door kan gaan en wint.”

Ook staat Olena in het bijzonder stil bij de vrouwen die zorgen voor de Oekraïense kinderen: “Mijn bewondering en buiging voor degenen die elke dag zonder paniek kinderen naar de opvang brengen en ze vermaken met spelletjes en tekenfilms om ze af te leiden van de oorlog. Aan degenen die bevallen in schuilkelders.”

Het wordt lente

Ze sluit af met een hoopgevende boodschap: “Vandaag is de eerste dag van de lente. Weet je nog hoe we met elkaar deze dag vierden voor de oorlog (weer die enge zin)? De zon zal zichtbaar zijn door de rook van de beschietingen. Alles wordt lente, alles zal een overwinning zijn, alles zal Oekraïne zijn!”

Bron: Instagram Olena Zelenska.