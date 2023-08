Primeur: er gaat voor het eerst een minister met zwangerschapsverlof

In de geschiedenis van de Nederlandse Tweede Kamer is er nog nooit een minister met zwangerschapsverlof gegaan. De demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is dit najaar de eerste.

Liesje Schreinemacher met zwangerschapsverlof

Aan de Telegraaf vertelt Schreinemacher dat het een bijzondere primeur is, maar wat haar betreft wordt zwangerschapsverlof binnen de politiek snel genormaliseerd. “Als we de politiek en andere hoge functies een aantrekkelijke en werkbare plek willen maken voor jonge vrouwen, moeten we ervoor zorgen dat hier ruimte voor is en het normaal is. Net zoals jonge vaders dit met het ouderschap moeten kunnen combineren”, aldus de demissionair minister.

Blijven reizen

Voor haar taken reist Schreinemacher regelmatig naar het buitenland. Dat blijft ze doen zolang het op doktersadvies mag. Haar zwangerschapsverlof gaat naar verwachting van start na de Tweede Kamerverkiezingen in november. Als er daarna nog geen nieuw kabinet is gevormd, hervat ze haar taken als demissionair minister. Ze stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor de VVD.

Libelle - Sylvana Simons: “Ik zal deze dag nooit vergeten, nooit!”:

Bron: De Telegraaf