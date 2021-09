Prins Albert en prinses Charlène: van sprookjesliefde tot geruchtencircus

Geruchten rondom prins Albert en prinses Charlène doen al jaren de ronde. Vooral het feit dat de prinses maar weinig lachend op foto's te zien is, is vaak voer voor achterklap. Zou ze ongelukkig in haar huwelijk zijn?

Wedstrijdzwemmer

Niet altijd dacht men zo over de prinses. Als in 2006 bekend wordt dat Albert en Charlene - toen nog zonder accent grave - is overduidelijk dat de twee verliefd zijn. Foto's van een lachend koppel verschijnen her en der. Foto's op sportaangelegenheden vooral, iets wat de twee bindt.

Beeld Getty Images

Zes jaar eerder raakten de twee namelijk bevriend uit een gedeelde liefde voor sport. Albert kende het sportersbestaan vanwege zijn deelnames als bobsleerijder aan de Olympische Spelen. Charlene Wittstock groeide op in Zuid-Afrika om zich daar te ontpoppen tot getalenteerd wedstrijdzwemmer. De twee raken bevriend en de vriendschap ontpopt zich na zes jaar in een relatie.

Beeld Getty Images

Dé grote dag

Niet veel later trekt de Zuid-Afrikaanse in bij prins Albert in het oogverblindende paleis van Monaco om zich na vier jaar te verloven met haar geliefde. Een jaar later trouwen ze. In de tussentijd laat de roddelpers en heel Europa zich uit over Charlene. Waarom laat de bruiloft ‘zo lang’ op zich wachten? Heeft ze cold feet? Het is dan ook dankzij de geruchten dat Charlene op de grote dag de tranen rijkelijk laat vloeien. “Alles was zo overweldigend en ik had zulke gemengde gevoelens vanwege de geruchten en de opgebouwde spanning dat ik in tranen uitbarstte”, vertelt ze destijds.

Gelukkig is het slechts een klein, donker randje aan een prachtige dag vol lachende gezichten. Op de foto's van de bruiloft is dan ook duidelijk te zien hoe verliefd Albert en Charlene zijn.

Beeld Getty Images

Advies van Máxima

Natuurlijk zijn de Europese royals ook van de partij op de grote dag. Zo is koningin Máxima te zien in een schitterende okergele jurk. Ze moest er ook wel bij zijn, ze is indertijd een geweldige steun geweest voor Charlene. “Máxima steunt me enorm en helpt me als ik iets nodig heb", zei ze daar destijds over. “We hebben dezelfde levenskeuzes gemaakt en ze heeft me advies gegeven waar ik me goed in kan vinden.”

Beeld Getty Images

Relatieproblemen

Het sprookjeshuwelijk is beklonken en ondertussen kijkt de wereld toe hoe de liefde tussen Albert en Charlène zich ontvouwt. Maar al snel ontstaan er roddels. Zo vergezelt Charlène haar man niet op veel officiële aangelegenheden. De roddelpers spreken van relatieproblemen. Ook de verdrietige uitdrukking van prinses Charlène op foto's doet de geruchtenmolen draaien. Zouden er problemen in het huwelijk van het vorstenpaar zijn? Of is Charlène ongelukkig?

Beeld Getty Images

Zo nu en dan reageert Charlène op de geruchten. “Ik heb bevoorrecht leven, maar ik mis ook mijn familie en vrienden in Zuid-Afrika", laat ze weten. “Het maakt me vaak verdrietig dat ik er niet altijd voor hen kan zijn.” Volgens de prinses maakt die situatie het soms moeilijk om te lachen.

Tweeling

Gelukkig kent het koppel ook gelukkiger tijden. Zoals bij de geboorte van hun tweeling. Op 10 december 2014 werden prinses Gabriella en erfprins Jacques geboren. Een heugelijk moment dat niet veel later, zoals vele feestelijke aangelegenheden, gevierd wordt vanaf het balkon van het paleis van Monaco. Prinses Charlène, prins Albert en hun twee kersverse spruiten laten zich zien aan het publiek. Charlène en Albert tonen lachend en zwaaiend, vol trots hun kinderen.

Beeld Getty Images

Buitenechtelijke kinderen van Albert

Naast de tweeling heeft prins Albert ook een paar buitenechtelijke keer. Zo is hij de vader van Jazmin Grace en Alexandre. Albert ziet zijn twee oudste kinderen, die hij pas zo’n vijftien jaar geleden officieel erkende, maar af en toe. Het was echter Charlène die haar man ertoe zette hen vaker te zien. “Charlène was echt degene die probeerde om de hele familie bij elkaar te krijgen”, vertelde een bron tegen People.

Scheidingsgeruchten

Al een poos gaan er geruchten rond dat prins Albert en prinses Charlène van Monaco in scheiding liggen. Een reactie van het paar bleef echter uit, maar onlangs heeft Albert voor het eerst zijn zegje gedaan.

Prinses Charlene verblijft sinds mei dit jaar in haar geboorteland Zuid-Afrika met een infectie. Ze ziet haar man en kinderen nauwelijks, het enige contact is mogelijk via videogesprekken. Aan People liet de prins weten dat het opvallend lange verblijf van Charlène in Zuid-Afrika niks te maken heeft met een huwelijkscrisis. “Ze verliet Monaco niet omdat ze boos was op mij of wie dan ook”, zei hij. “Ze ging naar Zuid-Afrika voor haar stichting en om wat tijd vrij te nemen met haar broer en een paar vrienden.”

Vorige week zou de prinses terugkeren naar Monaco, maar vlak daarvoor kreeg ze weer last van een complicatie. Ze werd toen zelfs met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Wanneer de terugreis naar Monaco nu gepland staat, is onbekend.

MONACO - NOVEMBER 19: Princess Charlene of Monaco with Prince Jacques of Monaco, Prince Albert II of Monaco with Princess Gabriella of Monaco greet the crowd from the Palace's balcony during the Monaco National Day Celebrations on November 19, 2017 in Monaco, Monaco. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) Beeld Corbis via Getty Images

Zo zien de buitenechtelijke kinderen van prins Albert eruit:

Bron: Vorsten, Hello.