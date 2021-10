Prins Albert geeft eindelijk duidelijkheid over terugkeer van prinses Charlene

Volgens Albert is Charlene fysiek en mentaal momenteel in goede vorm. Hij verwacht daarom dat dokters haar binnen nu en een paar dagen groen licht zullen geven om weer terug te reizen.

Snel weer terug naar huis

“Ze zal hier ruim voor 19 november zijn. Echt ruim”, zo vertelt hij. Albert hoopt zelfs dat Charlene hem kan vergezellen tijdens een tripje op 13 november naar Dubai’s World Expo. “Maar we zullen dat besluit pas op het laatste moment kunnen nemen.”

Ze mist natuurlijk haar kinderen

Charlene zit al sinds mei in Zuid-Afrika ‘vast’ en kon niet naar huis omdat ze vanwege een keel-, neus- en oorinfectie meerdere keren moest worden geopereerd. Haar laatste ingreep was begin deze maand. “Het gaat veel beter met haar. Haar laatste operatie, aan haar neustussenschot, ging heel goed”, aldus Albert. “Ze mist natuurlijk haar kinderen. En zij missen haar. We missen haar allemaal.” Albert en zijn kinderen gingen in augustus nog bij haar langs.

Verdrietig nieuws

Charlene liet afgelopen dinsdag nog van zich horen op haar Instagramaccount, toen ze een foto deelde van één van haar chihuahua’s, die was overleden. ‘Mijn kleine engel is gisteravond overleden, ze was aangereden. Ik ga je zo erg missen. Rust in de hemel’, zo schreef ze bij de foto van haar en haar hondje.

Bron: People