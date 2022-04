Prins Andrew betrapt op sociale media

Wat stond er precies in? ‘Fergie’ deelde een zwart-witfoto van Andrew in uniform waarin hij breed lachend en met zijn armen over elkaar de camera inkijkt. Andrews schreef daarbij onder meer: “Ik dacht terug aan de dag waarop een jongeman ten strijde ging, vol met bravoure. Ik keerde terug als een veranderd man. Mijn terugblik doet me nog harder denken aan en bidden voor diegenen die vandaag de dag in conflict verkeren.”

Andrew stelt verder dat hij kan zeggen dat zijn korte tijd in de oorlog hem geleerd heeft dat “oorlog het onvermogen is om vrede te bewaren”. “Oorlog is het falen van menselijk oordelen en is het niet kunnen erkennen dat we elkaars verschillende standpunten moeten kunnen begrijpen, of we het daar nou wel of niet mee eens zijn.”

Prins wil gehoord en gezien worden

De Britse royaltyjournalist Omid Scobie deelde de post van Andrew op zijn Twitteraccount en meldt ook dat de teksten twee uur later verwijderd zijn. “Andrew moest in januari zijn socialemedia-accounts sluiten nadat het paleis had aangekondigd dat hij zijn militaire eretitels zou verliezen en zijn titels niet langer mocht gebruiken. Maar ondanks pogingen om hem op de achtergrond te houden, is het duidelijk dat deze prins toch gezien en gehoord wil worden.”

Nu is Andrew waarschijnlijk toch op zijn vingers getikt.

In de spotlights

Eerder deze week was er al irritatie over het feit dat Andrew bij de herdenking van zijn vader prins Philip nadrukkelijk in de spotlights stond.

De prins is beschuldigd van seksueel misbruik door Virginia Giuffre, die op dat moment 17 jaar zou zijn geweest. De vrouw was een slachtoffer van Jeffrey Epstein, die meerdere minderjarige meisjes zou hebben misbruikt. Eerder deze maand betaalde Andrew miljoenen ponden aan Virginia. Hij blijft overigens ontkennen dat hij iets met de zaak te maken heeft.

Sarah Ferguson, Duchess of York has shared a series of Instagram posts written by Prince Andrew reflecting on the 40th anniversary of him leaving to serve in the Falkland War with the Royal Navy. After seeing active combat, he writes, Andrew “returned a changed man”. pic.twitter.com/YuaB9dDT4O — Omid Scobie (@scobie) 2 april 2022

Bron: Twitteraccount Omid Scobie / ANP