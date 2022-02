Prins Andrew bezoekt ’s nachts stiekem koningin

De in ongenade gevallen hertog die vrijdag zijn 62e verjaardag vierde, is vorige week elke avond naar zijn moeder gereden om te praten over zijn 12 miljoen pond tellende schikking in de misbruikzaak rond Virginia Giuffre. Ook sprak hij met de Queen over zijn toekomstige rol.

Ook heeft hij zijn excuses aangeboden aan Elizabeth en zijn dochters Beatrice en Eugenie over het schandaal. Voor de heimelijke bezoekjes aan zijn moeder reed Andrew van zijn Royal Lodge huis naar Windsor Castle.

Een koninklijke insider zegt: “Andrew is heel voorzichtig geweest en probeert uit het zicht te blijven. Hij weet dat er overdag fotografen zijn en zijn beste kans om ze te ontwijken is als het donker is. De hertog beseft ook hoe ernstig deze hele kwestie is geweest en welke schade het de monarchie heeft berokkend. Het laatste wat hij wilde doen was zijn geliefde moeder zoveel leed bezorgen op haar leeftijd en in haar platina jubileumjaar.”

Bron: The Sun