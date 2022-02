Prins Andrew een gebroken man na schikking

Giuffre klaagde prins Andrew vorig jaar aan wegens seksueel misbruik. Ze zegt in 2001 als minderjarige door Jeffrey Epstein gedwongen te zijn om drie keer sex te hebben met Andrew. Andrew heeft de aantijgingen altijd ontkend. Hij trof de schikking enkele weken voordat hij zou worden verhoord. De gevallen prins zou ‘miljoenen ponden’ aan Virginia moeten betalen, maar het bedrag is niet officieel bekendgemaakt.

Zware prijs

Volgens de ingewijde heeft de hertog (61) het erg moeilijk met de publieke vernedering rond de hele zedenzaak. “Hij is down, hij is gebroken. Zijn reputatie is aan flarden, zijn openbare leven is voorbij.”

De bron heeft met Andrew in de Falklandoorlog gediend en is behoorlijk mild in zijn oordeel over de prins. “Andrew is nergens voor veroordeeld, dus ik heb geen idee of hij schuldig of onschuldig is. Ik denk dat hij een zware prijs heeft betaald.”

Vorige maand nam zijn moeder koningin Elizabeth al zijn titels af en hij zal naar verwachting nooit meer terugkeren als gezicht van de koninklijke familie.

Bron: The Sun