Prins Andrew schiet weer uit zijn slof

Prins Andrew schreeuwde tegen de vrouw omdat ze de verkeerde bomen zou hebben gekapt. Zijn uitval was dusdanig heftig dat hij de vrouw geschokt en overstuur in Windsor achterliet. Zijn emotionele uitbarsting was mogelijk te wijten aan de dagvaarding voor seksueel misbruik van aanklaagster Virginia Giuffre.

Volgens ingewijden rond het paleis zou de vrouw helemaal geen fout hebben gemaakt en viel hij zomaar tegen de eerste de beste uit. De hovenier maakte deel uit van een team dat aan jonge boompjes werkte in de tuin van Royal Lodge op het landgoed Windsor.

Slecht humeur

Over Andrews gedrag komt steeds meer naar buiten. Een voormalig dienstmeisje van de prins zei onlangs al dat de prins tijdens haar dienstperiode al slecht gehumeurd en verwend gedrag vertoonde.

Bron: The Sun