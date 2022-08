Prins Charles lanceert exclusief parfum geïnspireerd op déze speciale plek

Samen met het Britse parfumhuis Penhaligon ging hij aan de slag om de zomerse geur van de tuinen van het Highgrove House in een flesje te stoppen.

Opbeurend en bloemig

“Het is een tijd waarin de geur van bloeiende zilverlinde de lucht vult en Highgrove Gardens vol zit met haar takken, met hun opbeurende, bloemige tonen”, omschrijft de prins de geurbeleving op de website van de Highgrove Gardens.

Elegant en warm

Het parfum wordt omschreven als een bloemige, zelfverzekerde, poederige geur en bestaat uit topnoten van geranium, lavendel, hyacint. De hartnoten zijn limoen, Franse mimosa en stokroos. De basisnoten van het parfum bestaan uit cederhout, iriswortel en muskus. “Elegant en warm”, aldus de makers.

Stijlvol (en duur) flesje

Het flesje ziet eruit om door een ringetje te halen. Een groene strik siert het wit matglazen flesje, waarop een stijlvol etiket prijkt. De prijs voor een flesje van honderd milliliter is 152 pond, bijna 179 euro. Of het parfum in de smaak valt is niet bekend, er zijn nog geen reviews achtergelaten op de website.

Voor fans overzee hebben we slecht nieuws: het parfum wordt niet verscheept.

Bron: Highgrove