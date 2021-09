Prins Constantijn herdenkt prins Claus bij ‘Op1’: “Hij was geen gemakkelijke man”

“Wat een intelligente man”, reageert een kijker.

Geboortedag prins Claus

Prins Claus werd geboren op 6 september 1926. Hij trouwde met prinses Beatrix, met wie hij hun kinderen Constantijn, Willem-Alexander en Friso kreeg. De van origine Duitse diplomaat overleed op 6 oktober 2002, op 76-jarige leeftijd.

Herinneringen

Bij Op1 staat men maandagavond stil bij de geboortedag van prins Claus. Aan tafel haalt prins Constantijn herinneringen op. “Het was een warme man. Het was helemaal niet zo’n gemakkelijke man hoor, maar hij was wel warm. En hij kon goed luisteren”, vertelt prins Constantijn over zijn vader.

Geen fan van cliché’s

Hij gaat verder: “Wat ik altijd erg aan hem waardeerde is dat niet van conformisme hield en ook niet van mensen die hem naar de mond praatten. Als mensen hem een cliché naar zijn hoofd gooiden, nam hij gewoon een tegenpositie in, alleen om te kijken of je je standpunt wel kon onderbouwen.”

Kritische man

Prins Constantijn: “De band met mijn vader is mettertijd wel geëvolueerd. Hij heeft veel depressies gehad, dus hij zei niet zo veel. Hij was een kritische man, maar wel heel warm en hartelijk. Hij vond het moeilijk als ik hem ophemelde, hij wilde juist dat we altijd kritisch nadachten. Hij had veel zelfspot”, besluit de prins.

Reacties

De reacties op de openhartige woorden van prins Constantijn raken de kijker thuis, blijkt uit een stortvloed van reacties.

