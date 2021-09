Prins Constantijn vertelt hoe trots hij is op zijn dochter Eloise

Zo maakt Eloise zich er hard voor om jezelf te zijn en promoot zij tweedehands kleding. In een interview met Blauw bloed vertelt Constantijn hoe trots hij is op Eloise.

Maatschappelijke invulling

“Als je kijkt naar wat Eloise net ook weer heeft neergezet, een hele expositie rond jezelf zijn en dat ook durven uit te drukken. Daaraan zie je dat ze een heel sterke maatschappelijke invulling geeft aan haar ideeën”, vertelt de prins.

Duurzame kleding

Ook zet Eloise zich in voor de verkoop van vintage clothing. Ze hoopt dat mensen niet alleen maar ‘weggooi-kleding’-kopen, want dat is kleding waar veel uitbuiting plaatsvindt om het te kunnen produceren. “Zij moedigt iedereen aan om je kleding te hergebruiken of door te verkopen.” Dat doet ze volgens hem hartstikke goed. Constantijn maakt zich dan ook geen enkele zorgen over zijn kinderen.

Kritiek

Wel vindt hij het soms moeilijk om te zien dat Eloise kritiek krijgt. De gravin is naast haar maatschappelijke werk ook op commercieel vlak actief, zoals in de verkoop van tweedehands kleding. Afgelopen week kwam ze in het nieuws omdat ze in het vliegtuig gratis gekregen tasjes weer doorverkocht. Die kritiek vindt haar vader onterecht. Hij neemt het dan ook op voor zijn dochter. “Ik vind het flauw om altijd weer te zoeken naar een kritiekpunt”, legt hij uit. “Kijk naar wat ze probeert neer te zetten en te communiceren. Of je daar wat aan verdient en dus betaald wordt voor al je inzet, is een andere zaak. Mijn werk is ook heel maatschappelijk, maar ik word er wel voor betaald.”

