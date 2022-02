Felix, de jongste zoon van prins Joachim en zijn ex-vrouw gravin Alexandra, is het nieuwste gezicht van het luxe sieradenmerk Georg Jensen.

Prins Felix als model

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: in de mode-industrie in het geval van Felix. Nu hij achtste is in de lijn der troonopvolging en dus vrijwel geen aanspraak op de troon zal maken, kan Felix zich op andere zaken richten in het leven. Net als zijn broer zet hij nu zijn eerste stappen in de modebusiness.

Want, zo zal Felix ook wel weten, modehuizen zijn gék op samenwerkingen met royals. Kijk maar naar Chanel: zij strikten Charlotte Casiraghi, de kleindochter van Grace Kelly, als muze slash PR-machine. Ze galoppeerde zelfs voor het Franse modehuis over de catwalk.

Fotoshoot

Er is overigens weinig koninklijks aan het eerste kiekje dat van Felix als model naar buiten is gebracht. Sterker nog, misschien moet je twee keer kijken. De kleinzoon van koningin Margrethe heeft zichzelf een kort doch ruig kapsel aangemeten. De foto's hebben overigens een Nederlands tintje, want ze zijn gemaakt door de Nederlandse fotograaf Marco van Rijt. Hij schoot eerder de kiekjes van prins Nikolai voor Vogue Man.

En omdat je tegenwoordig niet wegkomt met enkel een fotoshoot, is er ook een modieus filmpje gemaakt waarin een hoop serieuze blikken in de camera worden geworpen.

Gestopt met studie

Dit uitstapje naar de modewereld is een grote koerswijziging voor Felix. Eigenlijk had de prins de ambities om een militaire carrière na te jagen, maar vlak na de start van zijn opleiding afgelopen september stopte hij er om persoonlijke redenen mee. Sindsdien loopt hij stage bij een transportbedrijf. Een stuk minder glamorous dan dit werk.

Ondertussen is broer Nikolai druk bezig om een gevestigde naam te worden als mode-industrie. Hij sierde eerder al de cover van Vogue en mag catwalkmodel voor Dior en Burberry aan zijn cv toevoegen. Het is waarschijnlijk Nikolai die de deuren voor zijn broer bij het modellenbureau opende waar hij bij aangesloten is. Ook Felix laat zich nu vertegenwoordig door Scoop Models. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Met de bekendmaking dat prins Harry en Meghan Markle een stapje terug doen van het Britse koningshuis een paar jaar geleden, maakte het koningspaar ook bekend financieel onafhankelijk te willen worden. Maar hoe verdienen andere royals dan eigenlijk hun geld?

Bron: De Telegraaf