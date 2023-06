Prins Harry beschuldigt Britse pers in rechtszaak van intimidatie: ‘Gruwelijke aanvallen’

De presentator en voormalig hoofdredacteur zou intimiderend gedrag vertonen sinds Harry besloot juridische stappen te ondernemen.

Slachtoffer intimidatie

“Helaas zijn mijn vrouw en ik het slachtoffer geworden van een spervuur ​​van gruwelijke aanvallen en intimidatie door Piers Morgan, die tussen 1995 en 2004 hoofdredacteur was van de Daily mirror”, schrijft Harry. “Waarschijnlijk in de hoop dat ik me zal terugtrekken, voordat ik hem verantwoordelijk kan houden voor zijn acties tegen mij en mijn moeder tijdens zijn hoofdredacteurschap.”

Gecompliceerde relatie

De zaak van de prins tegen uitgeverij Mirror group newspapers (MGN) ging vandaag rond 11.30 uur Nederlandse tijd van start. De Britse prins beschuldigt de uitgever ervan zijn telefoongesprekken te hebben afgetapt. Met de daardoor verkregen informatie zouden artikelen over zijn privéleven zijn geschreven. Harry heeft al langere tijd een gecompliceerde relatie met de Britse pers. Over het verdere verloop van de zaak is verder nog niets bekend.

Bron: RTL Boulevard