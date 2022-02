Harry heeft bij het Amerikaanse coachingsbedrijf geen leidinggevende functie, maar wel een toonaangevende. Hij is namelijk Chief Impact Manager, wat betekent dat hij bijvoorbeeld meedenkt over nieuwe initiatieven en publiekelijk praat over onderwerpen die met mentale gezondheid te maken hebben.

Advies

In die hoedanigheid gaf hij vandaag een lezing waarin hij bedrijven advies gaf over de manier waarop ze met hun werknemers omgaan. “Vanuit het perspectief van een werkgever: je kan niet verwachten dat je personeel tijd neemt om aan zichzelf te werken, als je hen niet de tijd geeft om dat te doen”, vertelde Harry.

Burn-out

So far, so good, maar toen hij zijn eigen burn-out aanhaalde viel dat bij veel mensen niet in goede aarde. “Alle brandstof die ik in mijn motor had zitten, was gewoon weg. Als alles je lijkt tegen te werken, is het tijd om naar jezelf te kijken. Je moet de tijd maken om aan jezelf te werken en om aan introspectie te doen.” Hij vervolgde: “Je denkt snel dat je alles op een rij hebt. Maar als je in de twintig, dertig, veertig of zelfs vijftig bent kunnen er nog altijd slechte dingen gebeuren. Wanneer mij iets slechts overkomt, denk ik gewoon: oké, dit is een les die ik moet leren. Ik krijg lessen van het universum.”

Reacties

Criticasters zijn van mening dat Harry té bevoorrecht is om uitspraken te doen over hoe iemand met een burn-out om zou moeten gaan, omdat hij altijd geld en een familie had om op terug te vallen. Op Twitter plaatst het publiek opmerkingen als “makkelijk voor jou om te zeggen vanuit je villa van 14 miljoen”, en “jij weet niet hoe het is om 40 uur te werken en alsnog moeite te hebben om rond te komen”:

You could stop that sentence at “until he has worked” full stop. It’s a bit much for someone so privileged who has never really worked in the real world or had pressure to get income to survive day to day deciding to lecture the public. #PrinceHarry is a much a joke as Boris — Sofia Smith (@sofiaxsmith) 4 februari 2022

Harry giving advice on mental health because he had therapy is like going to your neighbor when you have chest pains because he once had open heart surgery. In a word:Bonkers! #princeharry #princeharryisbonkers — gusnemma (@gusnemma) 4 februari 2022

@PHarry_Meghan #princeharry Get back to us once you have worked 40+ hour weeks, and struggle to pay for your mortgage/rent, bills, car payments, public transport, childcare etc on minimum wage !!! Then you can talk about experiencing burnout !! — MateuszerABC (@AbcMateuszer) 4 februari 2022

Bron: Twitter, BetterUp.