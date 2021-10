Prins Philippos van Griekenland getrouwd met zijn Nina en dít zijn de mooiste foto’s

Wij hebben de prachtige beelden.

Prins Philippos

Prins Philippos van Griekenland is de jongste zoon van voormalig koning Constantijn van Griekenland en prinses Anne-Marie van Denemarken. Hij is 13 jaar na het afzetten van zijn vader geboren en 12 jaar nadat de Griekse monarchie definitief werd afgeschaft.

Nina Flohr

Nina Flohr is ook niet zomaar iemand. Ze is zakenvrouw, socialite en komt uit een behoorlijk rijke familie. Haar vader is de Zwitserse zakenman Thomas Flohr, die miljardair is geworden met een bedrijf in privéjets en een flinke investering in Ferrari. Haar moeder is Katharina Konečný, founding director van de Russische en Griekse Vogue en creatief directeur van Fabergé. Zelf is Nina hoteleigenaar en sinds kort prinses.

In het huwelijksbootje

In september 2020 kondigden Philippos en Nina hun verloving aan. In december 2020 werd bekendgemaakt dat de twee stiekem in het huwelijksbootje waren gestapt in Zwitserland. Daar bleef het niet bij: afgelopen lente vierde het stel hun huwelijk nogmaals op het Engelse platteland. Drie maal is scheepsrecht, moeten ze gedacht hebben, want afgelopen weekend gaven ze elkaar voor de derde keer het jawoord in Athene.

Voor de kerk

Er moest namelijk nog voor de kerk getrouwd worden, en dat werd groots aangepakt. In de kathedraal van Athene trouwden Philippos en Nina zaterdag en dat was met recht een royal wedding te noemen. Het was groots én glamorous.

Wat droeg de bruid?

Nina droeg een prachtige bruidsjurk van Chanel, uit de najaarscollectie van 2020. Op haar hoofd droeg ze de antique corsage-tiara van haar schoonmoeder, Anne-Marie. Een bijzonder stuk met parels en diamanten uit de schatkamer van de Deense royals.

De vaders

Ze liep aan de arm van haar vader naar het altaar. De voormalige koning Constantijn is niet meer zo goed ter been en werd in een rolstoel naar binnen gebracht door zijn jongste kleinzoon.

Koninklijke gasten

Op het huwelijk waren veel bevriende royals aanwezig, waaronder de prinsessen van York, oud-koningin Sofia van Spanje en natuurlijk de leden van het Griekse koningshuis.

Bekijk hieronder wat prachtige foto's van de royal wedding:

Prins Philippos van Griekenland getrouwd met zijn Nina: de mooiste foto's van de royal wedding Beeld Getty Images

Prins Philippos van Griekenland getrouwd met zijn Nina: de mooiste foto's van de royal wedding Beeld Getty Images

Prins Philippos van Griekenland getrouwd met zijn Nina: de mooiste foto's van de royal wedding Beeld Getty Images

Koninklijke mode: is iedere royal een stijlicoon?

Bron: Nouveau, Beau Monde.