Daar deed William een boekje open over de gesprekken die hij met hun kinderen heeft over de oorlog in Oekraïne.

William en Catherine bezochten organisatie

William en zijn vrouw bezochten het Oekraïense Cultureel Centrum om te horen over hoe de organisatie de Oekraïners in het Verenigd Koninkrijk en Europa ondersteunt tijdens de aanhoudende invasie door Rusland.

Zelfgemaakte lekkernijen

De twee brachten zelfgemaakte lekkernijen mee voor de vrijwilligers. Van brownies tot mueslirepen, allemaal rechtstreeks uit de Kensington Palace-keuken. Ze droegen ook spelden met het blauw en geel van de Oekraïense vlag.

Kinderen met vragen over de oorlog

Tijdens de gesprekken met de vrijwilligers en leden van de Oekraïense gemeenschap vertelde William dat zijn kinderen hem ook vragen stellen over de oorlog. George (8), Charlotte (6) en Louis (3) weten daarvan en zijn nieuwsgierig.

Zorgvuldige bewoording

‘Ze praten er duidelijk over met hun vrienden op school. Toen ze thuiskwamen, hebben ze er van alles over gevraagd,’ liet de prins weten. ‘Ik heb mijn woorden zorgvuldig moeten kiezen om uit te leggen wat er aan de hand is.’

George maakt zich zorgen

Eerder vertelde William al dat de kleine George erg begaan is met de wereld. Zo maakte hij zich erge zorgen over al het zwerfafval op straat. ‘George heeft op school de laatste tijd zwerfvuil geraapt, en toen ik onlangs met hem sprak, was hij een beetje in de war,’ zei de prins. ‘Hij was een beetje geïrriteerd door het feit dat ze de ene dag zwerfvuil gingen zoeken en de volgende dag liepen ze dezelfde route en vrijwel al het zwerfvuil dat ze opraapten, was weer terug.’

Bron: People