Prins William en Harry zichtbaar aangedaan bij afscheid koningin Elizabeth

William en Harry reden maandag tijdens de staatsbegrafenis van hun oma, koningin Elizabeth, met hun vader koning Charles mee naar de processie van de kist van de koningin van de hal van Westminster Abbey. Britten staan natuurlijk bekend om hun stiff upper lip, en de Britse royals lijken daar helemaal patent op te bezitten. Toch kon je aan de monden van Harry en William en ook aan Andrew zien dat ze het moeilijk hadden aan het begin van de processie.

Ze liepen alle drie te midden van rijen matrozen en de Britse krijgsmacht in de richting van Westminster Abbey. Het moet voor de twee prinsen heel anders voelen dan toen ze in 1997 als jongens achter de kist van hun overleden moeder Diana aanliepen.