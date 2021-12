Dat zegt de hertog van Cambridge tijdens een interview op Radio Marsden, de radiozender van de Royal Marsden Hospitals, met radio host Barry Alston en een aantal kinderen die daar behandeld worden voor kanker. Ook onthult hij verschillende kersttradities. Prins William is sinds 2007 ambassadeur van het Royal Marsen Hospital.

Mensen bij elkaar brengen

“Eten is heel belangrijk voor mij met Kerstmis. Ik heb dan altijd de neiging om veel te veel te eten”, vertelt hij. “Er is altijd nog een beetje ruimte voor nog wat kalkoen of worst en een beetje wijn.”

Maar naast het eten is er volgens William nog iets anders belangrijk tijdens de feestdagen. Een gevoel dat zelfs een lekkere maaltijd overtreft. “De familie bij elkaar brengen met kerst is altijd mooi, omdat we het hele jaar door van elkaar gescheiden worden door alle afspraken die we hebben. We hebben dus maar weinig momenten om samen te komen.”

Grote wens

Wanneer een jonge patiënt vraagt wat William zou doen als hij één dag de leiding had over Kerstmis, antwoordt hij dat hij “iedereen zou samenbrengen om er één groot feest van te maken”. “Er zou zeker geen covid-19 zijn en er zou ook zeker geen kanker in de wereld zijn.”

Samen spelen

Met kerst speelt hij graag spelletjes. Vooral Monopoly en Risk zijn favoriet bij zijn kinderen. William geniet dan ook van de lol die alle kinderen met elkaar hebben. De prinsjes George (8) en Louis (3) en hun zusje Charlotte (6) zijn erg close met de kinderen van Williams nicht Zara Tindall en haar echtgenoot Mike. Mia (7) en Lena (3) zijn bijna even oud. In maart kregen Zara en Mike een zoon, Lucas, de jongste van het stel. “Wanneer ik dan mijn kinderen zie met die van mijn neven en nichten en ze het naar hun zin hebben tijdens het spelen, dan is dat heel speciaal”, aldus de hertog. “Ik kijk er weer naar uit.”

Veranderende dynamiek

Waar William vroeger zelf tot de kinderen behoorde die met anderen speelde tijdens kerst, kijkt hij er nu al een tijdje in de rol als vader naar. “Natuurlijk biedt kerst een nieuwe dynamiek als je kinderen hebt. Ineens is het een heel ander spel met al dat kabaal en rumoer. Maar ik geniet van de nieuwe versie van kerst in mijn leven.”

Bron: Radio Marsden, Sky news