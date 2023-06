Prinses Alexia (18) neemt een tussenjaar: “Ik heb twee bewogen jaren gehad”

Het fotomoment van de koninklijke familie vond dit jaar plaats bij strandtent La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag.

Toekomstplannen smeden

Als prinses Alexia, die afgelopen week achttien kaarsjes uitblies, tijdens het persmoment wordt gevraagd of ze verder gaat studeren, zegt ze dat dat voor haar op dit moment niet verstandig is. “Ik wil nog heel even wachten”, vertelt ze doelend op de volgende stap in haar leven. “Ik heb twee bewogen jaren gehad, dus ik denk dat een tussenjaar beter is voor mij.”

Twee bewogen jaren voor prinses Alexia

Prinses Alexia vertrok bijna twee jaar geleden naar Wales om op het UWC Atlantic College de laatste jaren van haar middelbareschooltijd af te ronden. In diezelfde tijd werd haar zus, prinses Amalia, regelmatig bedreigd. “Ik ben hartstikke trots op Amalia”, vertelt ze naar aanleiding van de bedreigingen die haar zus ontving. “Ze heeft enorm sterk in haar schoenen gestaan de afgelopen tijd. Ik had het haar niet nagedaan”, aldus de prinses.

Hoe het tussenjaar van prinses Alexia eruit komt te zien, weet de middelste dochter van koning Willem-Alexander en prinses Máxima nog niet. “Er zijn heel veel plannen, maar er is nog niets gepland”, vertelt ze. Ze voegt eraan toe dat ze wel van plan is om te reizen, werken en “van alles wat” te doen.

