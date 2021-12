Prinses Amalia: 18 jaar in 18 foto’s

Vandaag is prinses Amalia 18 jaar geworden, een persoonlijke mijlpaal met staatsrechtelijke gevolgen. Maar daar hebben we het nu even niet over.

Liever bladeren we even door het fotoalbum van het meisje dat we hebben zien opgroeien van peuter met praatjes via timide schoolmeisje en laconieke puber tot zelfbewuste jonge vrouw. Daar gaan we!

2003

Daar is ze dan, de eerste dochter van Willem-Alexander en Máxima: voluit Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria. Met een trotse oma Beatrix. Beeld Getty Images

2004

Heerlijke dreumes Amalia met haar trotse ouders en oma. Kijk die jonge koppies! Beeld RVD

2005

En daar is haar eerste zus: Alexia. Beeld RVD

2006

Blije peuter Amalia. Beeld RVD - Jeroen van der Meyde

2007

Kleuter Amalia gaat voor het eerst naar school. Beeld RVD - Z.K.H. de Prins van Oranje

2008

Amalia met zussen Alexia en Ariane (wit vestje). Beeld RVD - Z.K.H. de Prins van Oranje

2009

Net als de rest van de koninklijke familie dol op skiën. Beeld Getty Images

2010

Vrolijke Amalia, inmiddels 7 jaar. Beeld RVD

2011

Het complete koninklijke gezin. Beeld RVD

2012

Zelfbewuste jongedame. Beeld RVD - Z.K.H. de Prins van Oranje

2013

Zwaaien op het bordes. Beeld WireImage

2014

De drie zussen: Alexia, Ariane en Amalia. Beeld RVD - Jeroen van der Meyde

2015

De prinsessen houden, net als oma Beatrix, van paardrijden. Beeld RVD - Jeroen van der Meyde

2016

Verlegen puber Amalia. Beeld RVD

2017

Alexia, Amalia en Ariane aan het water. Beeld ANP

2018

Officieel portret door topfotograaf Erwin Olaf. Beeld RVD - Erwin Olaf

2019

Willem-Alexander fotografeerde zijn oudste dochter. Beeld RVD - Z.M. de Koning

2020

Officieel portret in 2020. Beeld MARTIJN BEEKMAN/RVD

2021

De portretreeks ter ere van haar 18e verjaardag. Beeld RVD – Frank Ruiter

De hele portretreeks zien?

Bron: All Things Amalia