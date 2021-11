Prinses Amalia: “Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen”

En dat is niet alleen omdat ze ze zo mooi vindt.

Dol op tiara’s

De kroonprinses vertelt in het boek, geschreven door Claudia de Breij, dat ze gek is op tiara's en dat die liefde voor de glinsterende hoofddeksels er met de paplepel ingegoten is. “Jaaaa! Ik ben dól op tiara’s.”

Kennis

Maar dat is niet alles, ze blijkt ook over heel wat kennis te beschikken en veel van de kostbare juwelen af te weten. Prinses Amalia: “Laat me een tiara zien, en ik weet waar die vandaan komt. Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen”, aldus de kroonprinses.

Herinneringen

Ze vertelt: “Vroeger zette ik ze al op, van mijn moeder. Dan stond er een op haar opmaaktafel en dan had ik die direct op mijn hoofd. Ik zat sowieso heel graag in mijn moeders sieraden. Toen ik heel klein was al. Dan was zij zich aan het voorbereiden op een belangrijk diner en riep ze door het huis: “Amalia, waar is die ring?”’

In het boek deelt ze ook een kiekje uit het koninklijk privéarchief, waarop ze als jong meisje een tiara draagt.

Beeld RVD

