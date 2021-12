Prinses Amalia bedankt mensen voor felicitaties met spontaan kiekje

Op de foto is te zien hoe Amalia liggend poseert met alle verjaardagskaarten die ze heeft gekregen. Hoewel we haar mond niet kunnen zien, verklappen haar ogen dat ze er ontzettend blij mee is. “De afgelopen weken ben ik overspoeld met felicitaties en verjaardagskaarten”, zo staat er bij de foto. “Dit heeft mij enorm blij gemaakt. Graag wil ik iedereen hiervoor bedanken.”

Complimentjes van couturier

Couturier Edouard Vermeulen van modehuis Natan deed onlangs nog een boekje open over Amalia. Hij vertelde dat ze een heel ander karakter heeft dan haar zusjes, maar wel ontzettend op haar vader lijkt. “Amalia heeft heel veel humor en geen greintje verlegenheid. Ze heeft de spontaniteit van Willem-Alexander. Ze is een echte Oranje. Ze heeft het hart op de tong, zonder aan het protocol te denken.”

Bron: Instagram, RVD