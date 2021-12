Prinses Amalia hield zich op verjaardag niet aan de coronaregels

Voor de verjaardag van de prinses werden in de paleistuinen twee overkappingen geplaatst voor een feestje met in ieder geval meer dan vier vrienden en vriendinnen. Dat feestje zou volgens de RVD op het laatste moment zijn georganiseerd omdat het feest in het paleis niet door kon gaan wegens de aangescherpte maatregelen

Te veel gasten

De Telegraaf meldt woensdag dat er volgens bronnen ongeveer 100 aanwezigen waren op het verjaardagsfeestje van prinses Amalia. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst ging het om zo’n 21 gasten, die niet allemaal gekomen zijn. “Amalia is vorige week 18 jaar geworden. Een belangrijk moment in haar leven”, meldden ze daar ook bij.



Excuses

Koning Willem-Alexander heeft woensdag zijn excuses aangeboden aan demissionair premier Mark Rutte. “Bij nader inzien was het niet goed om dit zo te organiseren", was zijn bericht aan Rutte. In een brief van de RVD en Rutte aan de Tweede Kamer valt te lezen dat alle gasten gevaccineerd waren en van tevoren een coronatest hadden gedaan. “Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen. De familie verkeerde in de overtuiging met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen om te gaan.”

Bron: RTL Nieuws, Allthingsamalia.nl