Prinses Amalia mag niet hoger dan een 9 halen op school

Amalia's allereerste schooldag Beeld ANP / ANP

De dan 17-jarige Amalia deelt in een gesprek met schrijfster Claudia de Breij dat ze rondom haar examens wel druk voelde. Koning Willem-Alexander maakte zijn dochter attent op het feit dat ze als eerste Van Oranje cum laude kon afstuderen aan het gymnasium. Dat zorgt voor stress bij de prinses. Terwijl ze qua cijfers dan al cum laude staat, zo benadrukt ze zelf nog even in het boek. Dat Amalia een perfectioniste is, blijkt al in de brugklas, waar ze altijd tienen probeert te halen. Dat werd zo zwaar voor haar dat ze haar vader en moeder zelfs moest beloven niet met cijfers hoger dan een negen thuis te komen.

Prinses Amalia leerde tot diep in de nacht voor haar examens en sliep soms maar twee uur. Dat gaat natuurlijk ook een prinses niet in de koude kleren zitten, bleek wel toen ze thuis in tranen uitbarstte. “Nou ja, toen was ik een keer echt in tranen en pakte mijn vader mijn handen vast en zei: ‘Het hóéft niet, hè. Ik wilde het alleen maar zeggen’”, vertelt ze in het boek. Toch krijgt Amalia het voor elkaar en slaagt ze mooi wel cum laude.

Amalia's eerste middelbare schooldag Beeld RVD

Even twijfelt ze over een herexamen economie, maar dat idee praten haar vriendinnen haar uit het hoofd. “Ik deed het eigenlijk alleen maar omdat die docent zo aardig was, en die dacht dat er een nóg hoger cijfer in zat”, legt prinses Amalia uit. Inmiddels houdt ze het studeren even voor gezien en geniet ze van een tussenjaar.

Vandaag ligt het boek Amalia in de winkels. Cabaretière Claudia de Breij bracht veel tijd door met de kroonprinses en schreef een eerlijk, lief en innemend portret over haar. Het is een kennismaking met de jonge vrouw die in de toekomst onze koningin wordt. Een boek waar Amalia zelf niet meteen om stond te springen, want, zo zegt ze nuchter: “Wat heb ik gepresteerd?”

Libelle sprak in dit exclusieve interview met Claudia de Breij. Zij vertelt over haar ontmoetingen met prinses Amalia voor het boek over haar leven.

Bron: ‘Amalia’ door Claudia de Breij