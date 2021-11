Prinses Amalia over Máxima: “Mijn moeder is echt een maatje voor mij”

De Breij schrijft over de momenten waarop Amalia tot diep in de nacht danst met haar moeder. Maar het is ook niet altijd feest, benadrukt de prinses. Koningin Máxima herinnert Amalia er de volgende dag fijntjes aan dat haar kamer nog opgeruimd moet worden, vertelt ze. De relatie tussen ouders en dochter klinkt erg gezond. Prinses Amalia praat liefdevol over haar vader en moeder, maar soms wordt ze ook gék van ze.

Koningin Máxima en prinses Amalia in 2006. Beeld UK Press via Getty Images

In het boek wordt vooral ook duidelijk hoe koningin Máxima haar dochter probeert te helpen waar ze kan. “Je moet je eigen weg vinden, zij kan alleen tips geven”, vertelt prinses Amalia over haar moeder. Dat begint trouwens al bij iets kleins als kleding kopen. Soms tipt onze koningin iets leuks aan haar dochter bij het winkelen, maar koopt Amalia het niet. Het komt voor dat Máxima het dan tóch meeneemt en zelf draagt. Vaak haalt de prinses het na een paar keer dan alsnog uit de kast van haar moeder. Zo brengt onze koningin haar dochter slim op ideeën. Bij officiële gelegenheden kiest de koningin wel altijd wat Amalia draagt, want – zo zegt Amalia zelf – zij heeft er natuurlijk wel serieus verstand van.

Den Haag - 16 juli 2021: Koningin Máxima en prinses Amalia poseren voor de media op Paleis Huis ten Bosch. (Foto Patrick van Katwijk/WireImage) Beeld WireImage

Prinses Amalia vertelt Claudia de Breij hoeveel lol ze heeft met haar moeder. Nu zij en haar zusjes ouder worden, gaan thuis de volwassen grapjes ook gewoon over tafel. Vroeger spraken koning Willem-Alexander en koningin Máxima Frans met elkaar als iets niet voor de oren van de meisjes bestemd was, maar die tijd is voorbij.

Koningin Máxima en prinses Amalia dragen hetzelfde skipak. Beeld Getty Images

Libelle sprak in dit exclusieve interview met Claudia de Breij. Zij vertelt over haar ontmoetingen met prinses Amalia voor het boek over haar leven.

Bron: ‘Amalia' door Claudia de Breij