Prinses Amalia verliest mogelijk recht op troon als ze op vrouwen valt

Ter ere van haar achttiende verjaardag heeft staatsrechtkundige Peter Rehwinkel het boek Amalia, de plicht roept geschreven. Een boek dat niet alleen over de prinses gaat, maar over de hele monarchie en de regels waarmee de prinses te maken krijgt. Want zelfs haar partnerkeuze kan grote gevolgen hebben.

Troon opgeven

Rehwinkel schrijft in het boek dat wanneer Amalia met een vrouw zou willen trouwen, ze daar wellicht de troon voor moet opgeven. In het boek valt te lezen: “Bij de invoering van het homohuwelijk in 2000 is gezegd dat wanneer een troonopvolger of een koning of koningin zo’n huwelijk aan zou gaan, dat dan de rechten op de troon zouden komen te vervallen vanwege de erfopvolging. Dat is een standpunt dat toen door de regering is ingenomen, maar het staat niet in de wet.”

Troonopvolging

De regering nam dat besluit omdat ze vonden dat de essentie van het erfelijke koningschap in het geding kwam aangezien uit een dergelijk huwelijk geen kinderen geboren kunnen worden. Toch ligt dat wellicht wat genuanceerder.

Twee vrouwen kunnen samen geen kinderen krijgen, maar met behulp van een donor is dat natuurlijk wel mogelijk. Maar wat als niet de prinses maar haar partner de draagmoeder zou zijn? Volgens art. 1:198 in het Burgerlijk Wetboek is het kind van de ene vrouw in een lesbisch huwelijk ook het kind van de andere vrouw als er sprake is van een anonieme donor. In dat geval zou dit kind een wettelijke erfgenaam en dus troonopvolger zijn en staat de premier van ons land dus voor de keuze om wel of niet terug te komen op eerdere uitspraken.

Bron: Shownieuws.nl, WNL.tv, Deduplomaat.nl