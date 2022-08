Prinses Anne is vandaag jarig: een blik op haar leven in 10 prachtige foto’s

1. Verjaardagsfoto's

Op de eerste foto is te zien hoe prinses Anne casual poseert in Gatcombe park in Gloucestershire, waar ze woont.

Een foto die is geplaatst door Royal Family (@royal_family_history) op 15 Aug 2020 om 0:21 PDT

Op de volgende twee beelden zien we haar in een formelere setting, gekleed in statige jurken ter ere van haar (toen) zeventigste verjaardag.

Een foto die is geplaatst door Royal Family (@royal_family_history) op 15 Aug 2020 om 0:19 PDT

Een foto die is geplaatst door Royal Family (@royal_family_history) op 15 Aug 2020 om 0:18 PDT

2. Jeugdfoto van prinses Anne en prins Charles

Voor dit klassieke kiekje met broer Charles gaan we even terug in de tijd. Deze is namelijk in 1972 geschoten tijdens een vakantie bij Balmoral Castle.

Een foto die is geplaatst door Cam Brunner (@brunnercam) op 10 Aug 2020 om 20:32 PDT

Zoals je op bovenstaande foto kunt zien lijken prins Charles en prinses Anne sprekend op elkaar. Dat dit nu nog steeds weleens tot verwarring kan leiden, blijkt wel uit deze hilarische video (die je vooral nog niet af moet zetten voordat prinses Anne zelf reageert):

3. Prinses Anne op haar bruiloft

Anne stapte op 14 november 1973 voor het eerst in het huwelijksbootje met Mark Philips, waarvan deze prachtige foto werd gemaakt. Het stel kreeg twee kinderen samen, Peter Philips (1977) en Zara Philips (1981). Het koppel kondigde echter in 1989 hun echtscheiding aan. Anne hertrouwde op 12 december 1992 met Tim Laurence, een adjudant van koningin Elizabeth.

Een foto die is geplaatst door Royals now and then (@royalsnowthen) op 15 Aug 2020 om 0:22 PDT

4. Prinses Anne als klein kind

Op deze jeugdfoto's zien we een wel héél vrolijke prinses Anne met blonde krulletjes. De foto's zijn gemaakt in 1952.

Een foto die is geplaatst door (@smiling.royals) op 14 Aug 2020 om 23:43 PDT

5. Prinses Anne de recycle-koningin

Iets waar Anne ook om bekend staat, is het feit dat ze er totaal geen moeite mee heeft om bepaalde outfits meerdere keren te dragen. Zo zien we haar hier (in 2019) in een outfit waarin ze al meerdere keren was gespot.

Een foto die is geplaatst door Get Ahead Hats Chelmsford (@getaheadhatschelmsford) op 14 Aug 2020 om 22:54 PDT

6. Prinses Anne en haar uitgesproken kledingstijl

De Britse royal staat bekend om haar uitgesproken kledingstijl. Ze wordt doorgaans in casual outfits gespot, maar voor bijzondere gelegenheden trekt ze alles uit de kast, zo blijkt wel uit deze collage:

Een foto die is geplaatst door X-u-i-n (@xuin10) op 15 Aug 2020 om 0:02 PDT

7. Prinses Anne met tiara

Op deze foto, gemaakt in juli 2017, is een stralende prinses Anne te zien die haar ‘Diamond Festoon Tiara’ draagt tijdens een bezoek aan Spanje.

Een foto die is geplaatst door A Tiara Encyclopedia (@tiaramania) op 14 Aug 2020 om 16:30 PDT

8. Prinses Anne en haar moeder

Op deze foto uit 2007 is prinses Anne (in uniform) samen met haar moeder, koningin Elizabeth, te zien.

Een foto die is geplaatst door Cam Brunner (@brunnercam) op 14 Aug 2020 om 5:38 PDT

Volgens royaltykenners hebben de twee een ontzettend goede band. Toch kan Anne (ook op hogere leeftijd) best af en toe een standje van haar moeder krijgen. In dit hilarische filmpje kun je bijvoorbeeld zien hoe queen Elizabeth not amused is dat Anne niet de moeite neemt om de Amerikaanse president Donald Trump te groeten:

9. Gezellig onderonsje met Kate Middleton

Dat prinses Anne niet vies is van een grapje, blijkt wel uit de vele foto's waar ze lachend op staat. Zoals dit kiekje met Kate Middleton:

Een foto die is geplaatst door GeorgieCharlotte Cambridge (@georgiecharlotte_cambridge) op 14 Aug 2020 om 22:41 PDT

10. Koninklijk kiekje van moeder en dochter

Tot slot nog een prachtige foto van prinses Anne en koningin Elizabeth uit de oude doos:

Een foto die is geplaatst door SARA ERICSSON (@royalistan.se) op 14 Aug 2020 om 22:00 PDT

Bron: Instagram