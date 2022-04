Prinses Ariane (15) draagt een marineblauwe jurk van dít populaire merk

Prinses Ariane kiest voor Sandro

De zussen Amalia en Alexia dragen op de verjaardag van hun vader eensgezind een pak, maar prinses Ariane gaat deze Koningsdag haar eigen modieuze weg. Zij koos voor een donkerblauw jurkje tot boven de knie van het merk Sandro, afgezet met chique gouden knopen. Eronder draagt ze hippe slingbacks, een pump met open hiel, in dezelfde kleur als de jurk.

Net als haar zus

Sandro is geliefd bij de prinsesjes, want ook zus Alexia verscheen al eerder in het Franse merk. In 2019 droeg ze een rode jurk met ruffles van Sandro, waarmee ze misschien wel voor het eerst haar modische genen aan het publiek toonde. De jurk van prinses Ariane is nog te koop, maar dat duurt vast niet lang meer.

Als laatste thuis

De verwachting is dat prinses Ariane vandaag extra zichtbaar is, omdat ze op de laatste publieke Koningsdag al veel meer uit haar schulp kroop. Inmiddels is ze de enige prinses die nog bij haar ouders thuis woont en misschien krijgen we in Maastricht wel iets meer van die dynamiek te zien.