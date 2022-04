En hoe zagen de oudere zusjes van Ariane er eigenlijk uit op die leeftijd? Een overzicht van de prinsessen als vijftienjarigen.

Prinses Ariane in juli 2021. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Ariane

Te beginnen bij de jarige prinses zelf. Hierboven schittert Ariane tijdens de zomerfotosessie 2021 bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Waar de ogen vaak gericht zijn op de outfits van Máxima en Amalia en op de blikken van Alexia, staat Ariane als voorbeeldige prinses vrijwel altijd met een lach op de foto.

Prinses Amalia in juli 2018. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Amalia

De toekomstige koningin van Nederland zet bij iedere fotosessie haar beste beentje voor. Hierboven tijdens de zomerfotosessie in 2018 bij de Eikenhorst in Wassenaar, destijds was ze bijna 15 jaar oud. Eén ding verandert er tot nu toe nooit aan Amalia: haar lange, blonde haren.

Prinses Alexia in augustus 2020. Beeld MARTIJN BEEKMAN/RVD

Prinses Alexia

Och, een fotosessie om nooit te vergeten. In 2020 werden er fabuleuze portretten gemaakt van de drie A’tjes. Hierboven straalt Alexia, op dat moment één maand 15 jaar oud, voor de lens van Martijn Beekman in paleis Noordeinde. Een plaatje.

Prinses Beatrix in 1953. Beeld BrunoPress/Collectie Spaarnestad

Prinses Beatrix

En vooruit, omdat we de kans niet voorbij laten gaan om in de archieven te duiken... Hierboven prinses Beatrix als vijftienjarige. Destijds was er ook een crisis in ons land. Hier zie je de prinses met kinderen die geëvacueerd zijn uit Schouwen-Duiveland en Goeree-Overvlakkee na de watersnoodramp. Ze zijn te gast op Paleis Soestdijk waar ze een poppenkastvoorstelling hebben gezien en tijdens de pauze door koningin Juliana en prinses Beatrix zijn getrakteerd op een versnapering.

Prinses Juliana, begin jaren 20. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Prinses Juliana

Voor het laatste beeld gaan we terug naar het jaar 1924 of 1925. Op het kiekje poseert prinses Juliana met koningin-moeder Emma op ongeveer dezelfde leeftijd als prinses Ariane nu is. De foto is gevonden in een album dat 89 foto’s van de oud-koningin telt.

Ze zijn zo gewoon gebleven, de drie A’tjes. Naast Instagrammen en TikTokken houden de meiden er gewone hobby’s op na.