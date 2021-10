APELDOORN, 12-10-2021, Theater & Concert Orpheus Prinses Beatrix is aanwezig bij de viering van het 90-jarig jubileum van ?rouwen van Nu'. Deze landelijke vereniging zet zich in voor het versterken van de kracht van individuele vrouwen, het benutten van talenten en het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving. FOTO: Brunopress/Patrick van Emst Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Prinses Beatrix schittert in prachtige outfit bij jubileumviering van Vrouwen van Nu

Nadat we gisteravond al een interview met prinses Beatrix mochten bewonderen, worden we vandaag getrakteerd op prachtige foto's van onze prinses. Ze was vandaag aanwezig bij de jubileumviering van Vrouwen van Nu. Sinds 2005 is Beatrix beschermvrouw van de organisatie die vorig jaar 90 jaar bestond, maar dat vandaag pas viert.