Prinses Charlène is weer terug bij haar familie in Monaco

Het paleis van Monaco komt zaterdagavond met deze officiële verklaring. De 44-jarige prinses moet nog wel verder herstellen, maar dat doet zij nu vanuit het koninklijk paleis. Deze keuze is gemaakt met goedkeuring van de artsen. Haar herstel is namelijk “bemoedigend”. Ze verbleef al sinds november in de kliniek.

Charlène is dus weer bij haar man prins Albert en kinderen prinses Gabriella en prins Jacques. De komende weken moet de prinses nog wel herstellen en kan zij nog niet haar officiële taken hervatten. “Zodra haar gezondheid goed genoeg is, kijkt de prinses ernaar uit weer tijd door te brengen met de mensen in Monaco”, staat in de verklaring van het paleis. Ook wordt gemeld dat Charlène behoefte heeft aan rust en vrede en is er het verzoek haar privacy te respecteren.

Meerdere operaties

Charlene zou de afgelopen tijd hebben doorgebracht in een exclusieve kliniek in Zürich genaamd Paracelsus Recovery. Charlène werd afgelopen jaar meerdere keren aan een keel-, neus- en oorinfectie geopereerd. Als gevolg van complicaties verbleef ze vorig jaar ook al zo’n zeven maanden in haar thuisland Zuid-Afrika.

In februari zei Albert dat het “veel beter” met de prinses ging, maar het duurde dus nog even voordat ze echt naar huis mocht.

Geruchten

Er leek achter de schermen wel wat meer aan de hand te zijn. Geruchten over relatieperikelen en een op handen zijnde terugkeer van Charlène naar Zuid-Afrika zijn nog steeds gaande.

