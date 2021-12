Prinses Charlene krijgt met kerst bezoek van Albert en de kinderen in de kliniek

Charlene verblijft momenteel in een kliniek op een geheime locatie om te herstellen. De prinses zou kampen met fysieke en mentale vermoeidheid.

Adres onbekend

Vorige maand kon Charlene eindelijk uit Zuid-Afrika vertrekken, waar ze werd geopereerd wegens verschillende infecties. Haar terugkeer was van korte duur, ze verliet Monaco bijna direct weer om naar een onbekende kliniek te gaan.

Maandenlang herstel

Daar zit ze nu nog steeds. Volgens de verklaring van het paleis gaat het steeds een beetje beter met Charlene. Ze knapt op, maar het gaat nog zeker een paar maanden duren voordat de prinses volledig hersteld is, laat het paleis weten.

Huwelijksproblemen?

In Monaco gaan veel geruchten over huwelijksproblemen tussen Charlene en Albert. Zou haar vermoeidheid écht komen door de gezondheidsproblemen die ze het afgelopen jaar heeft gehad, of speelt er meer? Met deze verklaring van het paleis lijken ze een signaal te willen geven: alles is nog steeds koek en ei tussen het echtpaar.

Maar of dat wordt geloofd...

Bron: Vorsten