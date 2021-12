Prinses Charlene laat na lange stilte van zich horen op verjaardag tweeling

“Fijne verjaardag, mijn schatjes”, schrijft ze bij de foto’s. “Dank u God, dat U me zegende met zulke geweldige kinderen. Ik ben echt gezegend. Liefs, mama.” Het is de eerste keer sinds lange tijd dat de prinses iets van zich laat horen.

Heftig jaar

Het gezin heeft een heftig jaar achter de rug. Maandenlang moesten Jacques en Gabriella hun moeder missen vanwege haar gezondheidstoestand. Charlene verblijft momenteel in een kliniek om te herstellen. Ze zou kampen met fysieke en mentale uitputting, nadat ze de afgelopen tijd ontstekingen opliep waaraan ze geopereerd moest worden. Mike Wittstock (75), de vader van Charlene, sprak onlangs voor het eerst in de media over de gezondheidsproblemen van zijn dochter.

Verschillende persoonlijkheden

De koninklijke taken beginnen in Monaco al op vroege leeftijd voor Jacques en Gabriella. Van Dublin en Glasglow tot Zuid-Afrika: de tweeling reisde dit jaar heel wat af voor koninklijke bezoeken.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de royal twins van Albert en Charlene heel verschillende persoonlijkheden hebben. “Jacques is wat meer verlegen en rustig, Gabriella is meer extrovert en niet op haar mondje gevallen”, vertelde prins Albert eerder dit jaar aan People. Daarnaast is de jarige prins volgens zijn vader “een jongen die goed observeert en de situatie van tevoren probeert in te schatten terwijl zijn zus geen enkele schaamte kent in het bijzijn van andere mensen.” Bovendien is Gabriella dol op dansen en zingen, iets waar Jacques dan weer niets moet hebben.

Troonopvolging

Ook al is prins Jacques een paar minuten jonger dan prinses Gabriella en hebben ze nog een halfzus, Jazmin Grace, en halfbroer Alexandre, Jacques is de eerste in de lijn van de troonopvolging. Alleen kinderen geboren uit een huwelijk maken aanspraak op de Monegaskische troon en daarnaast krijgen jongens in Monaco nog altijd voorrang.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) op 10 Dec 2021 om 2:50 PST

De bijzondere band tussen Charlene van Monaco en Máxima:

Bron: Instagram, Beau monde