We zien wat lieve kiekjes voorbijkomen van haar gezinnetje, maar ook voor het eerst een foto van de dubbele koninklijke doop van haar zoontje August en Lucas Tindall, een andere achterkleinzoon van koningin Elizabeth.

Eugenie deelt terugblik van 2021

Voor Eugenie was 2021 een bewogen jaar. Het grote hoogtepunt was natuurlijk de geboorte van haar eerste kindje, zoon August, in februari. In september was er weer mooi babynieuws en werd haar nichtje Sienna geboren, de dochter van prinses Beatrice. Maar er was ook treurig nieuws, zo overleed haar opa, prins Philip.

Geboren en verloren

Al deze momenten zien we voorbijkomen op Instagram, waar ze terugblikt met een aantal foto’s. Ze schrijft erbij: “Gelukkig nieuwjaar allemaal, en vaarwel 2021. Het was een jaar dat ons zegende met onze jongen en waarin we onze familie zagen groeien met nieuwe aanwinsten, maar ook een jaar dat ons een paar van onze grootste en helderste lichtjes ontnam. Voor altijd in onze harten.”

Unieke foto van de doop

De oplettende volger ziet dat het achtste kiekje uit de reeks er een is van de doop van August en Lucas. Dit was een zeldzaam moment, want zo'n dubbele doop komt bijna nooit voor én van de doop werden geen beelden naar buiten gebracht. Dat we nu baby August in zijn traditionele koninklijke doopjurk zien, is dus behoorlijk uniek.

